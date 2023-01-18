Кличко вручил Джонсону звание почетного гражданина Киева 2 18.01.2023, 22:18

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко в Украинском доме в Давосе, Швейцария, где проходит Всемирный экономический форум, вручил экс-премьеру Великобритании Борису Джонсону награду от украинской столицы – звание почетного гражданина Киева. Об этом он написал в Telegram 18 января.

«Борис неоднократно посещал украинскую столицу – и в мирное, и в самое драматическое время нашей борьбы против российского агрессора. Как премьер Великобритании, Джонсон делал все возможное для помощи Украине. И продолжает поддерживать нас и убеждать в необходимой поддержке цивилизованный мир», – написал Кличко.

Решение о присвоении звания Джонсону Киевсовет одобрил в конце ноября 2022 года.

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