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Белстат: ВВП Беларуси в 2022 году рухнул на 4,7%

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  • 18.01.2023, 22:35
Белстат: ВВП Беларуси в 2022 году рухнул на 4,7%

Чиновники ожидали рост экономики.

По итогам прошлого года валовой внутренний продукт Беларуси сократился на 4,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2021 годом. При этом чиновники планировали рост беларусской экономики.

ВВП Беларуси в прошлом году составил Br 191,37 млрд, но это на 4,7% меньше в сопоставимых ценах по сравнению с 2021 годом. По данным Белстата, практически все отрасли экономики показали падение.

В 2022 году правительство Беларуси планировало рост экономики в пределах 2,9%.

Эксперты Всемирного банка считают, что в 2023 году ВВП Беларуси продолжит сокращаться.

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