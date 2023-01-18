Белстат: ВВП Беларуси в 2022 году рухнул на 4,7%1
- 18.01.2023, 22:35
Чиновники ожидали рост экономики.
По итогам прошлого года валовой внутренний продукт Беларуси сократился на 4,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2021 годом. При этом чиновники планировали рост беларусской экономики.
ВВП Беларуси в прошлом году составил Br 191,37 млрд, но это на 4,7% меньше в сопоставимых ценах по сравнению с 2021 годом. По данным Белстата, практически все отрасли экономики показали падение.
В 2022 году правительство Беларуси планировало рост экономики в пределах 2,9%.
Эксперты Всемирного банка считают, что в 2023 году ВВП Беларуси продолжит сокращаться.