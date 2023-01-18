Зеленский: Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение 18.01.2023, 22:41

Владимир Зеленский

Бывший госсекретарь США изменил точку зрения и выступил в поддержку вступления страны в НАТО.

Российское общество должно признать свои ошибки, если хочет видеть будущее РФ. Такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал, отвечая на вопросы после своего обращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе 18 января, трансляция велась на сайте форума.

Ведущий упомянул вчерашнее выступление бывшего госсекретарь США Генри Киссинджера, который сказал, что идея о нейтральном статусе Украины «больше не имеет смысла», выступил в поддержку вступления страны в НАТО, но в то же время заявил, что верит в диалог с РФ пока длится война. Киссинджер также считает, что РФ должна быть предоставлена «возможность снова присоединиться к международной системе» после завершения войны.

Ведущий спросил Зеленского о его мнении относительно «места России в мире».

«Даже не знаю, где это место. Мне кажется, что место среди террористов Россия себе уже выбрала. Сегодня это уже не зависит от их руководства. Их руководство уже не влияет, я считаю, на развитие Российской Федерации, истории и культуры. Я думаю, что все зависит сегодня от крепости Украины, поддержки партнеров, политической поддержки мира, а также зависит от российского общества, которое должно открыть глаза, если они хотят своими глазами видеть будущее для своей Российской Федерации», – ответил президент Украины.

Российское общество должно «признать все эти трагические ошибки, отступить, уважать Устав ООН, уважать наш суверенитет, нашу территориальную целостность», продолжил Зеленский.

«Примерно так. Я рад, что Киссинджер изменил свое мнение. Для нас сегодня приоритет, наша политическая задача, чтобы люди известные, политические деятели, чтобы они признавали ошибку [президента РФ Владимира] Путина, признавали, что это агрессия России, чтобы они давили на Россию, чтобы она завершила эту агрессию», – резюмировал он.

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