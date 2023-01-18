Вышел на свободу политзаключенный Евгений Червинский 1 18.01.2023, 23:04

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Евгений Червинский

Он полностью отбыл свой срок.

Политзаключенный Евгений Червинский вышел на свободу после окончания срока заключения 4 января. За решеткой он провел 2 года 3 месяца и 11 дней, пишет «Вясна».

22-летний Евгений Червинский был обвинен в том, что с 23 по 24 сентября 2020 года «принимал участие в несанкционированном мероприятии на улице Глебки в Минске, и, убегая от сотрудников ОМОНа, распылил газовый перцовый баллончик» (ч. 2 ст. 363 УК).

Пострадавший прапорщик Сергей Сергеев получил тогда химический ожог обоих глаз. Семья Червинского перевела ему 1 500 рублей за моральный ущерб еще до вынесения приговора.

Судья Андрей Млечко 24 ноября 2020 года назначил Червинскому 2,6 года колонии. Срок парень отбывал в витебской колонии №3.

Известно, что при задержании его сильно избили: были зафиксированы черепно-мозговая травма и следы побоев на лице.

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