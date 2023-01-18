США помогут Украине в восстановлении энергоинфраструктуры 1 18.01.2023, 23:17

Выделят $125 млн на ремонт.

Администрация президента США Джо Байдена предоставит $125 млн на материалы для устранения последствий ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, сообщает Associated Press 18 января.

На встрече с первой леди Украины Еленой Зеленской и другими членами делегации она отметила, что деньги предназначаются для обеспечения резервного питания систем водоснабжения и централизованого теплоснабжения. Также выделенные средства пойдут на пополнение запасов газовых турбин, трансформаторов и другого энергетического оборудования.

В USAID заявили, что средства будут выделены в рамках дополнительного финансирования Украины, которое одобрил Конгресс США в декабре 2022 года.

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