Зеленский о падении вертолета: Это не несчастный случай, это война 18.01.2023, 23:39

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Вертолет с руководством МВД Украины потерпел крушение сегодня в Броварах.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 января, что не переживает из-за возможных угроз своей безопасности после крушения в Броварах вертолета с руководством Министерства внутренних дел Украины.

Об этом он сказал, отвечая на вопросы после видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе, трансляция велась на сайте форума, передает «Гордон».

«Я не переживаю. Мне нечего добавить», – сказал Зеленский.

Президент добавил, что не считает несчастным случаем эту авиакатастрофу.

«Я хотел бы сказать, что я считаю, из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества – это не несчастный случай, это война. Просто война не только на поле боя. У войны есть несколько направлений: нет больше несчастных случаев, все это результат войны, абсолютно все эти шаги, все, что происходит. Ракеты, которые бьют по нашим людям, по гражданскому населению... То, что происходит, когда гибнут дети в садиках, школах. Кто-то может распространять информацию, что «мы целили не в гражданское население, а мы хотели именно по энергетической инфраструктуре Украины ударить, но так получилось» или еще что-то. Но все это просто, знаете, лишние слова. Все это, каждый человек и каждая смерть – это результат войны», – добавил он.

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