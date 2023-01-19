В Иране произошло землетрясение
- 19.01.2023, 1:06
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Известно о 120 пострадавших.
На северо-западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,4 балла. Об этом сообщает турецкое информационное агентство «Анадолу».
Сообщается, что пострадали не менее 120 человек.
Подземные толчки были зафиксированы в 13:38 по местному времени в городе Хой, провинция Западный Азербайджан.
«В пяти населенных пунктах пострадали не менее 20 жилых зданий. В зону землетрясения направлено 15 поисково-спасательных бригад», - прокомментировал ситуацию Хамид Махбуби, глава Общества Красного Полумесяца провинции.