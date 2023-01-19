NASA планирует провести первый полет электросамолета в 2023 году 19.01.2023, 2:32

Такие самолеты будут тише и экологичнее, чем современные лайнеры.

Первый полет экспериментального самолета с электрической пусковой установкой X-57 планируется осуществить до конца 2023 года. Об этом заявил на пресс-конференции глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон.

«Мы ведем работу над созданием самолета с электрической силовой установкой. Мы собираемся провести полет X-57 в этом году. Это будут более тихие, более эффективные и более экологичные самолеты, чем современные лайнеры», - сказал он.

NASA сообщило о работе над проектом электросамолета еще в 2016 году. Испытательный полет планировался уже в 2017-м, но неоднократно откладывался.