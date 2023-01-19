СМИ: Шольц готов дать Украине танки, если США сделают то же самое 19.01.2023, 3:12

Канцлер Германии и Байден поговорили на эту тему.

Канцлер Германии Олаф Шольц, вероятно, готов поставить в Украину танки Leopard 2, но только при условии, что США также предоставят боевые танки Abrams – об этом пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung 18 января.

Издание пишет, что об этом Шольц сказал в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом.

Отмечается, что Байден, скорее всего, не взял на себя такие обязательства во время этого разговора.

Шольц всегда подчеркивал, что Германия не будет действовать в одиночку в вопросе военной поддержки Украины, напоминает издание.

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