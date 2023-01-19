Разведка США поделилась данными о возможном вторжении в Украину из Беларуси 19.01.2023, 4:42

США продолжают следить за учениями белорусов с россиянами.

США продолжают следить за военными учениями войск Беларуси и России, но не видят признаков подготовки к новому вторжению.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на представителя Совета национальной Безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Я вам скажу, что мы до сих пор не видели никаких признаков того, что Беларусь намерена, планирует или организуется для того, чтобы войти, физически проникнуть на территорию Украины, чтобы помочь российским силам в Украине», — сказал он.

При этом Кирби отметил, что Беларусь «предоставила ощутимую географическую поддержку России», которая наносит удары по территории Украины с белорусской территории. Он добавил, что США продолжают следить за учениями белорусов с россиянами.

Однако представитель Белого дома подчеркнул, что стратегическая цель этих учений остается неопределенной. Он предположил, что она может заключаться как в демонстрации силы, так и в отработке конкретных операций в контексте российской агрессии против Украины.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».