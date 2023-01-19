Дочь Путина начала лечить «вагнеровцев» в клинике для «избранных» 5 19.01.2023, 8:08

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Мария Воронцова

Всплыли интересные детали.

Наемники «ЧВК Вагнера», раненные в ходе боев в Украине, проходят лечение в клинике «Мой медицинский центр» в Санкт-Петербурге. Она связана с другом президента России Владимира Путина миллиардером Юрием Ковальчуком и дочерью президента Марией Воронцовой. Интерьеры больницы попали на фото в связанном с главой ЧВК телеграм-канале, выяснило «Радио Свобода».

В среду в телеграм-канале «Кепка Пригожина» было опубликовано видео, в котором показано, как создатель ЧВК Евгений Пригожин «навещает бойцов с тяжелыми ранениями, которые проходят реабилитацию в одной из клиник Петербурга». В ролике Пригожин общается с мужчиной, который восстанавливается после ранения с помощью экзоскелета, снижающего нагрузку на ноги и нижний отдел позвоночника.

«Радио Свобода» обнаружило, что кадры встречи Пригожина с проходящим реабилитацию наемником сняты в клинике на Малой Конюшенной улице. Раньше она называлась «СОГАЗ медицина», но провела ребрендинг. Фотография комнаты, в которой Пригожин снят на видео, находится на первом месте в фотогалерее на сайте «Клиники реабилитации ММЦ».

О том, что вагнеровцы, воевавшие в Сирии и в Украине, лечатся в клинике «СОГАЗ Медицина» на Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге, Радио Свобода рассказывало в своем расследовании в ноябре 2021 года. Тогда редакции удалось выяснить, что вместе с этим клиника обслуживала ближайших друзей российского президента, руководителей Федеральной службы охраны, спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко и других представителей российской правящей верхушки.

Ребрендинг клиники был связан с санкциями против АО «СОГАЗ», введенными Евросоюзом 28 февраля, вскоре после начала российского вторжения в Украину, – писала газета «Коммерсантъ». В августе 2022 года новыми владельцами клиник «СОГАЗ Медицина» стали топ-менеджеры АО «Номеко», компании-партнера страховой группы «СОГАЗ». Руководителем клиники остался Владислав Баранов: в сентябре участники ООО «Мой медицинский центр» избрали его председателем Совета директоров.

Через Владислава Баранова и «Номеко» клиника связана с дочерью Владимира Путина Марией Воронцовой: Баранов является совладельцем «Номеко», а эта компания, в свою очередь, стоит за строительством «Высокотехнологичного многофункционального медицинского комплекса» (ВММК) «Согаза» в Ленинградской области. Акционером «Номеко», согласно официальным документам, является также Мария Владимировна Воронцова. С «Согазом» связан и племянник Владимира Путина Михаил Шеломов.

Как писал «Коммерсантъ» в той же публикации, ВММК также вошел в сделку по продаже клиник «СОГАЗ» топ-менеджерам «Номеко».

В расследовании «Радио Свобода» в 2021 году рассказывалось, что в клинике «СОГАЗ» на Малой Конюшенной лечились не только российские наемники из «ЧВК Вагнера» – на соседних с ними этажах в это же время бывали представители самого верха российской правящей элиты.

В числе таких клиентов был ближайший соратник Владимира Путина и совладелец страховой группы «СОГАЗ» Юрий Ковальчук, вице-президент «Газпромбанка» Сергей Фурсенко, президент «Национальной Медиа Группы» Кирилл Ковальчук, бывший полномочный представитель Путина в Северо-Западном федеральном округе Илья Клебанов и спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

Источник «Радио Свобода» рассказал, что VIP-клиентами в клинике занимался специальный отдел, их обслуживали только лучшие врачи, ради них в любой момент отменяли записи других пациентов.

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