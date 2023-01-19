Эксперт раскрыл подробности «секретной» встречи Залужного и Милли 19.01.2023, 8:13

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Решен ряд важных вопросов.

Генерал армии США Марк Милли провел встречу с Главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным.

Журналистка «Фабрики новин» спросила у военного эксперта Романа Свитана, что хотел донести до 20-го председателя Объединенного комитета начальников штабов украинский военачальник.

«Первое, что я, допустим, увидел: в Пентагоне есть комитет начальников штабов родов войск по направлениям, есть определенные начальники штабов миссий и так далее. Это объединенный комитет, в который, я так понимаю, уже пригласили и нас. И нас видят участниками этого круглого стола начальников штабов, потому генерал Залужный выполнил свою задачу (он как минимум ВСУ подготовил до такого состояния, что, допустим, тот же Пентагон уже принимает как структурное подразделение нашу армию», - озвучил свое мнение военный эксперт.

Полковник запаса ВСУ рассказал о важном значении встречи Залужного с Милли: «Такого рода прямые, а тем более еще и личные отношения и личные встречи такого уровня очень много дают и самому Генштабу. Решаются некоторые вопросы, которые нельзя ни в коем случае выносить на общее обозрение или даже докладывать политикам каждой из стран, то есть ни Милли не будет докладывать, ни Залужный не должен озвучивать некоторые моменты, связанные с военными действиями, с предполагаемыми действиями, с предполагаемой угрозой, которую невозможно и ни в коем случае нельзя передавать политикам».

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