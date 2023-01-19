США предоставят Украине дальнобойные системы для ударов по базам РФ в Крыму 1 19.01.2023, 8:23

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фото: saab

Администрация Байдена сделала решительный шаг.

Администрация Джо Байдена решила увеличить дальность ударных вооружений, которые получает Украина в рамках военной помощи.

Новый пакет, о котором США, как ожидается, объявят в конце недели по итогам встречи стран-союзниц в Германии, будет включать артиллерийские системы GLSDB, сообщает Politico со ссылкой на чиновников, знакомых с ситуацией.

Разработанные совместно шведским Saab и американским Boeing, эти системы имеют дальность 100 миль, или около 160 км, и по GPS позволят украинской армии «доставать» цели на севере и в центре Крыма с линии фронта на берегах Днепра. Например, от Херсона до Евпатории расстояние составляет 170 км, а от Новой Каховки до Джанкоя — важного железнодорожного узла — 150 км.

Еще более дальнобойные ракеты ATACM с радиусом поражения до 300 км Киев пока не получит, говорят источники Politico. Впрочем, эта позиция может измениться, заявил замминистра обороны США Колин Кал в ходе визита в Киев на прошлой неделе.

После месяцев сомнений и опасений, что атака на Крым спровоцирует эскалацию, администрация Байдена наконец начинает признавать, что Украине нужны средства, чтобы ударить по полуострову, ставшему ключевым логистическим центром для российской армии, пишет The New York Times со ссылкой на чиновников.

По мнению Белого дома, способность украинской армии показать уязвимость Крыма укрепит позиции Киева в будущих переговорах. К тому же, угроза применения ядерного оружия, на которую неоднократно намекали российские чиновники вплоть до президента, уменьшилась, говорят источники NYT.

Использование военных баз в Крыму помогло российской армии захватить значительные территории на юге Украины, констатирует американский чиновник. На этой неделе украинское и американское командование встретятся в Германии, чтобы спланировать наступательную операцию и провести учения.

В ней будут задействованы бронемашины пехоты Bradley, которые также войдут в новый пакет.

С начала войны США отправили Киеву военную помощь на $22,9 млрд, из которых $12,7 — непосредственно вооружения со складов Пентагона, а еще $1,32 млрд — гранты и кредиты на закупку оружия у стран-союзников.

Совокупный объем американской помощи Украине, включая гуманитарную и финансовые вливания, достиг $48 млрд.

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