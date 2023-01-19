«Все помещение было в огне, детей доставали через окна» 19.01.2023, 8:25

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Мама спасенной девочки в Броварах рассказала новые подробности трагедии.

В Броварах произошла авиакатастрофа. Во время падения вертолет задел здание детского сада и загорелся. Вследствие этого вспыхнул и детсад. На тот момент в помещении уже были дети. Малышей доставали через окна. Об этом журналистам рассказала мама спасенной девочки Ванессы.

Находясь в горящем помещении, воспитательница и ее помощница открыли окно и начали переправлять детей из детсада на улицу. В этот момент не было времени искать теплую одежду и одевать детей, ведь каждая следующая минута могла стать роковой.

Воспитательница, которая жила рядом с детсадом, решила отвести детей к себе домой, чтобы малыши не замерзли.

«Я, честно говоря, подумала, что это был дрон. Прибежала туда и увидела, что садик горит. Я не знала, что с моим ребенком ... Через окно подоставали детей, в чем были, без обуви, без одежды. Вывели их. Воспитательница к себе домой отвела», - сказала мать спасенного ребенка.

Так педагоги спасли 10 детей. Сейчас в тяжелом состоянии находятся трое детей, их перевели в столичный ожоговый центр.

Как сообщал сайт Charter97.org, 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД Украины. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

В СБУ назвали 3 версии падения вертолета – нарушение правил полета и неисправность самого вертолета. Также в СБУ не исключают умышленных действий по уничтожению вертолета.

В настоящее время идет расследование. Всех очевидцев трагедии просят немедленно обратиться в полицию и сообщить всем, что знают.

После трагедии Кабмин назначил главу Нацполиции Украины Игоря Клименко новым заместителем главы МВД и исполняющим обязанности министра внутренних дел.

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