Видеофакт: В Соледаре обнаружена канава, заполненная телами «вагнеровцев» 19.01.2023, 8:33

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Оккупанты думали, что спрятались от украинской артиллерии.

18 января украинский командир «Мадьяр» опубликовал видео позиций наемников ЧВК «Вагнер» на западной окраине Солдара в Донецкой области: показана трансформация живой силы противника в неживую.

Информация обнародована в Telegram-канале командира.

Голос комментатора утверждает, что сейчас на экране конкурс по фигурному лежанию.

Сначала камера дрона показывает канал возле разрушенного моста на окраине Соледара.

Внутри глубокой канавы - несколько «вагнеровцев». Они удобно полулежат на достаточно пологих стенах, перемещаются с места на место.

На мгновение изображение угасает. Следующее изображение - та же канава, но уже после отработки украинской артиллерии.

Комментатор отмечает, что теперь мы уже видим несколько иное: российскую недвижимость. В некогда обжитой канаве - остатки живой силы оккупантов, рассыпанные землей в разных позах.

Общее ориентировочное количество «вагнеровцев» – 15 человек.

В сообщении не указано, какое именно артиллерийское подразделение нанесло удар. В завершение резюмируется: если наемникам так хотелось украинской соли, то теперь они ее получили - вволю.

OSINT-аналитики провели геолокацию записи и определили координаты канавы - 48°41'46.6"N 38°01'23.8"E.

Если разместить точку на карте, то становится понятно, что канава - на дороге, которая направляется от Соледара к трассе Т-0513: идет через Благодатное в сторону Бахмута.

Расстояние от точки удара до дороги – около 500 м.

Если внимательно присмотреться к карте, становится ясно, что именно здесь действительно расположен мост. Возможно, это Мостовой переход на автодороге Благодатное – Соледар.

Мостовой переход сдали в эксплуатацию в октябре 2017 года – на открытие прибыл глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

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