Новое фиаско Путина 19.01.2023, 8:38

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У России колоссальные проблемы не только с экспортом нефти.

Кремль проиграл энергетическую войну против Запада. Сегодня у России катастрофическая ситуация и с газовой сферой, и с «нефтянкой», передает dialog.ua.

Можно с уверенностью констатировать, что европейское эмбарго и ценовой потолок в отношении российской нефти оказались очень действенными. РФ вынуждена продавать свое «черное золото» по огромным скидкам на рынке Азии, который намного более проблемен в вопросе логистики. Цена Urals уже рухнула ниже $40 за баррель.

Вице-премьер РФ по энергетике Александр Новак на минувшем совещании с российским диктатором Владимиром Путиным был вынужден констатировать катастрофу.

Среди самых главных проблем перехода на рынок Азии он указал дисконты и логистику. Издержки работы в Азии для российских экспортеров очень высоки.

Так, поставки из Черноморских или Балтийских портов в Европу занимали считанные дни, а перевозка товара в Индию требует около месяца. Намного дороже РФ обходится и страховка грузов. Из-за этого страдает российский бюджет, критически зависимый от нефтедолларов.

По всей видимости, нового дефицита в 2023-м РФ не избежать, и он будет значительно больше прошлогоднего. С газом у РФ ситуация еще более плачевная, о чем рассказал бывший замминистра экономики РФ Владимир Милов в интервью «Популярной политике».

«С газом все вообще плохо. Потому что все-таки мы основной объем производим в Западной Сибири и не можем поставить его на другие рынки, кроме Европы. Если нефть возят танкерами, то газ - нет, его поставляют газопроводами. Его можно сжижать, но для этого нужны новые мощности, которых у нас нет. Или нужно тянуть новую трубу в Китай… Основной объем своего экспорта «Газпром» поставлял в Европу. Сейчас это практически все перекрыто, за исключением Венгрии. У них где-то 10% остается от предыдущих объемов. Есть две страны, которым мы сегодня продаем газ, - это Китай и Турция… Экспорт в дальнее зарубежье упал на 70%. И возобновить его нельзя. Европа не будет покупать у нас газ», - рассказал российский оппозиционер.

ЕС же, очевидно, превосходно проходит нынешний сезон, несмотря на угрозы Москвы «заморозить». Например, в Германии до сих пор хранилища заполнены более чем на 90%, хотя год назад этот показатель в середине января составил 35%.

Российский диктатор Владимир Путин своими агрессивными авантюрами загнал в тяжелейший кризис всю энергетическую систему России, на деньгах которой держался его режим. Крах видится все более реальным.

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