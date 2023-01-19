«Кричал матом и вытягивал из салона» 19.01.2023, 9:00

В Гродно таксист отказался везти пассажиров, узнав, через какое приложение вызвали машину.

Пара гродненцев при помощи сервиса Uber заказала такси, но доехать до запланированного места им не удалось: узнав, через какое приложение они вызвали машину, водитель отказался их везти. Дело закончилось ссорой и порванным пальто несостоявшегося пассажира. О ситуации, в которой сейчас разбирается милиция, написал гродненский блог S13.

По словам пострадавших клиентов, конфликт произошел 17 января. Пара вызвала такси через Uber, чтобы добраться домой:

— Приехал белый Volkswagen без опознавательных наклеек. Нам надо было ехать на Троицкую, но около Ледового дворца спорта водитель, когда узнал, через какой сервис мы вызвали такси, затормозил, начал ругаться матом и кричать, что он нас никуда не повезет дальше.

Потом водитель вышел из машины, распахнул дверь и начал вытаскивать пассажира с его места, рассказывают гродненцы.

— Мы ему говорили: довезите нас до места назначения, раз взяли заказ. Но водитель продолжал ругаться, бить руками и вытягивать моего мужа из салона. В итоге пальто мужа порвано. Когда он увидел, что мы его снимаем на камеру, хлопнул дверью и продолжал настаивать, чтоб мы вышли из машины.

Супруги вызвали милицию. Приехавшему наряду водитель заявил, что не работает таксистом: якобы молодые люди подошли к нему сами и попросили подвезти, вспоминают гродненцы.

В пресс-службе УВД Гродненского облисполкома инцидент подтвердили, сейчас проводится проверка.

К слову, так и остается неясным, что именно таксист имел против Uber.

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