Европейский еврейский конгресс: Мы шокированы позорным заявлением Лаврова 19.01.2023, 9:10

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Глава МИД РФ цинично высказался о Холокосте.

Глава кремлевской дипломатии Сергей Лавров раз разозлил евреев циничным заявлением, в котором он сравнил россиян с жертвами Холокоста, а Запад обвинил в нацизме. На слова Лаврова отреагировал Европейский еврейский конгресс (EJC), опубликовав заявление на своем сайте.

Лавров заявил, что Соединенные Штаты создали коалицию европейских государств для решения «российского вопроса» так же, как Гитлер организовал окончательно решить «еврейский вопрос».

«Мы шокированы и ошеломлены этим позорным сравнением, проведенным министром Лавровым, между действиями коалиции демократических стран и преследованием Гитлера и убийством шести миллионов евреев во время Холокоста», – сказал президент EJC Ариэль Музикант.

Он также заявил, что «это искажение Холокоста на самом простом уровне» и призвал главу российского МИД попросить прощения и отозвать эти комментарии.

Напомним, в начале мая Лавров, отвечая на вопросы итальянской журналистки об обвинениях украинцев и президента Владимира Зеленского, сказал, что «ярые антисемиты, как правило, евреи» и что Гитлер тоже был евреем. Это заявление тогда настолько возмутило евреев, что российский посол был вызван в МИД Израиля.

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