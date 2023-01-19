ВСУ более 20 раз успешно атаковали российские войска

ВСУ более 20 раз успешно атаковали российские войска1
- 19.01.2023, 9:13
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Уничтожены пункты управления и интересные образцы техники врага.
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины рассказал о новых успешных атаках украинских военных по позициям врага.
Как говорится в утреннее сводке, наша авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения противника и 3 – по позициям зенитно-ракетных комплексов оккупантов.
«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки поразили 3 пункта управления, 5 районов сосредоточения оккупантов, 1 склад боеприпасов и 2 других важных объекта врага», – добавили в Генштабе.
В то же время подтверждено сбитие вражеского вертолета Ка-52 и российского гибридного дрона «Мерлин-ВР».