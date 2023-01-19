Весь двор в огне: появилось новые жуткое видео сразу после падения вертолета в Броварах 19.01.2023, 9:23

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В детском саду подумали, что произошла атака дрона-камикадзе.

В сети появилось видео первых минут трагедии в Броварах. Весь двор детского садика охватило пламя.

На видео видно, как на месте падения вертолета начался пожар – огонь словно рассеялся по всему двору. На фоне слышны жуткие крики людей, сообщает «24 канал».

Мать спасенной девушки Ванессы рассказала, что когда упал вертолет, сразу подумали, что это был дрон-камикадзе. Однако времени думать и не было – сразу начался пожар. Воспитательница с нянечкой открыли окно на первом этаже детского сада и переправляли детей через него на улицу.

К помощи присоединились и 4 школьника, которые были рядом. Они рассказали, что забирали детей из окна и давали им конфеты, чтобы немного их успокоить. Также они помогали спасательным службам и искали родителей малышей.

Известно, что на момент падения вертолета в детском саду находились 73 ребенка. Некоторые дети были у здания с родителями и доходили до учебного заведения.

Как сообщал сайт Charter97.org, 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД Украины. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.

По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.

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