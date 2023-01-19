«Куда ты завел нас, проклятый старик?» 15 Игорь Эйдман

19.01.2023, 9:32

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Игорь Эйдман

Российский пропагандист выболтал главную военную тайну Путина.

Один из заметных идеологов российской партии войны Алексей Чадаев выболтал ее главную военную тайну. Они понимают, что облажались.

«Короче, «хитрый план» предполагал одновременно с вводом войск что-то вроде госпереворота в Киеве. Собственно, в первую очередь именно поэтому «операция», а не война.

А дальше веер вариантов: (произошел) либо масштабный «кидок» со стороны части участников с той стороны (пророссийских украинцев), либо они, скажем так, «переоценили свои силы». Либо — что тоже нельзя исключать — их играли «втемную» те, кто с самого начала и делал ставку именно на это — сползание ситуации к полноценной войне, к которой Россия (они это прекрасно знали) не готова...

Эта группа (Медведчука) сделала лицо лошади из известного анекдота («ну не шмогла я»), и на время прикинулась ветошью, дав в свою очередь шанс качественно облажаться теперь уже и лампасам, рисовавшим стрелочки на картах».

Это уже не первое признание с российской стороны, что решение о вторжении было принято, исходя их заведомо неверной информации, большая война не планировалось, к ней были не готовы. Из этого следует только одно - вторжение было ошибкой.

Рациональные политики, поняв, что просчитались, обычно стремятся поскорее исправить ошибку. Но к Путину это не относится. Ошибку исправлять, то есть прекращать вторжение, он не собирается. У российской партии войны может быть только одна логика: «Да, мы облажались, начав вторжение, но назад не свернем, а будем со слабоумной отвагой переть по этому ошибочному пути до конца... до нашего конца».

Такое упорство в заблуждениях может привести их только к катастрофе.

Российская верхушка понимает, что с нападением на Украину облажались и спецслужбы, и политики, и военные, но, прежде всего, сам кремлевский фюрер.

Однако Путин отступать не готов, для него проиграть войну, значит потерять лицо, а затем и власть. У путинского окружения есть только один способ выскочить из колеи, ведущей к пропасти - убрать своего облажавшегося фюрера и договориться с Западом.

Путин осознает эту угрозу. Поэтому все его многочисленные в последнее время выступления напоминают сеансы Кашпировского. Он пытается успокоить «идущих на смерть», внушить им, что у них все хорошо - и ракет больше всех и экономика держится. Об этом он и сегодня долдонил.

Население может он и загипнотизирует. Но главная угроза его власти исходит от собственного окружения. Именно оно может устранить кремлевского Сусанина, заведшего своих «ближних бояр» в смертельно опасное болото. Им уже давно пора кричать: «Куда ты завел нас, проклятый старик?». Потом поздно будет.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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