Ученые выяснили, как свободное время влияет на человека 6 19.01.2023, 9:36

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Оптимальный вариант ничего не делать — не больше двух часов в день.

Американские исследователи из Калифорнийского и Пенсильванского университетов выяснили, что избыток свободного времени негативно влияет на человека. В частности, на чувство его благополучия.

Соответствующая статья опубликована в Journal of Personality and Social Psychology.

Ученые проанализировали данные двух опросов более 35 тысяч американцев. В которых участники детально рассказывали о том, чем они занимались в течение предыдущих суток и как это на них отражалось.

Оказалось, что самочувствие улучшалось с увеличением свободного времени, однако его было не больше, чем два часа. А вот после пяти часов свободного времени самочувствие наоборот ухудшалось.

Также было проведено два онлайн-эксперимента, в которых приняли участие свыше шести тысяч человек.

В течение шести месяцев каждый участник получал от 15 минут до семи часов свободного времени.

Эксперимент показал, что у людей с минимальным и максимальным временем самочувствие оказалось хуже.

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