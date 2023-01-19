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Канада вызвала посла РФ «на ковер» для вручения жесткой ноты

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  • 19.01.2023, 9:46
  • 6,584
Канада вызвала посла РФ «на ковер» для вручения жесткой ноты

Кремлевский режим пообещали «душить санкциями».

Канада вызвала посла России в Оттаве, чтобы заявить о неприятии жестокой атаки на мирных людей в Днепре.

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Reuters.

«Мы продолжим душить российский режим скоординированными санкциями и продолжим противостоять российской лжи фактами», – заявила Жоли.

Присутствовавший на выступлении министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли поддержал это заявление.

Как сообщал сайт Charter 97.org, что 14 января во время очередной массированной атаки российские войска ударили ракетой Х-22 по многоэтажке в Днепре.

В результате российской атаки погибли по меньшей мере 45 человек.

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