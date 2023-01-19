«Поездка на такси — доллар, завтрак в кафе — три» 2 19.01.2023, 9:51

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Белорус переехал на Бали и теперь строит там отель.

Тропические пляжи, древние храмы, дымящие вулканы, а еще — серфинг, йога и классная тусовка — все это про Бали. На этот остров едут туристы со всего мира. Но если одни путешественники ограничиваются двухнедельным туром, то другие решают задержаться в Индонезии надолго. Среди тех, кто влюбился в островную жизнь, есть и белорусы. К примеру, уже пару лет на Бали живет известный белорусский бизнесмен Сергей Сулимов − основатель образовательного центра «Лидер», школы английского EnglishPapa и других проектов. Изучив местный рынок, Сергей решил строить апарт-отель на одном из популярных курортов. Realt.by расспросил белоруса о нюансах стройки и о жизни на острове.

«Именно на Бали я поймал ощущение полноты жизни»

На Бали Сергей вместе с женой и двумя детьми переехал два года назад. Вообще, отдых в холодное время года для его семьи давно стал традицией. Среди стран, где уже успели «перезимовать» белорусы − Шри-Ланка, Таиланд, Камбоджа, Вьетнам, Куба. С целью отогреться от отечественных морозов в первый раз попали и на Бали:

− Врачи порекомендовали нам морской климат, чтобы дети получали побольше солнца, чтобы вырабатывался витамин D, чтобы было меньше аллергий. На Бали мы приехали два года назад, и честно говоря, так очаровались, что захотели тут остаться. А ведь мы уже побывали во многих местах. Я до этого два года жил в Америке, год жил в Англии, но нигде не было такого желания. А на Бали захотелось задержаться на более долгое время, что мы и сделали. Вот с тех пор собственно здесь и живем. Что нравится? Да — все! Здесь крутая атмосфера, относительно невысокие цены, потрясающие люди, климат, ну и океан − конечно. Знаете, именно на Бали я поймал ощущение полноты жизни. Я узнал, что она может быть не рутинной, а яркой, насыщенной впечатлениями и эмоциями.

Попав на Бали и оценив местный рынок недвижимости, Сергей решил, что это та сфера, в которую стоит вложиться. Отметим, что опыт работы с недвижимостью у мужчины уже был. За плечами — открытие двух гостиниц в Беларуси (одну из них продали). На острове внимание белоруса также привлек отельный бизнес. Сперва Сергей хотел купить готовую недвижимость, но посмотрев несколько вариантов и изучив местные реалии, пришел к выводу, что лучше построить отель с нуля.

− Рынок недвижимости на Бали продолжает расти. Сюда приезжают успешные люди с крутыми идеями − красивые, спортивные, нестандартно мыслящие. Здесь — классная природа, серфинг, дайвинг, рядом − горы и океан, и к тому же — невысокие цены. Многим нравится такая атмосфера, и спрос на жилье на Бали только растет. Именно поэтому я захотел тут что-то построить, инвестировать в этот растущий рынок. Общаясь с иностранцами и своими друзьями, я понял, что на острове не хватает качественного современного жилья. И именно такое жилье может приносить максимальный доход.

Выйти на местный рынок белорусу оказалось непросто. Во-первых, понятно, что тут никто не говорит на русском, надо учить английский язык. С этим у основателя школы English Papa проблем, естественно, не было. Но загвоздка в том, что многие балийцы не говорят и на английском. В итоге, Сергей начал учить индонезийский, а параллельно − вникать в нюансы местного законодательства, чтобы понимать, что тут вообще происходит.

− Когда ты не знаешь язык, не знаешь местную культуру − вот в этом, наверное, и есть основная сложность. Именно поэтому я всем рекомендую учить языки. Сам я уже чуть-чуть говорю на индонезийском и понимаю происходящее. Конечно, тут есть компании, которые могут помочь со всеми документами, и никакого языка не понадобится, но все это — посредники. Основную работу потом все равно делают индонезийцы. Поэтому лучше выучить язык и уже самому во все вникнуть и организовать процесс так, как тебе нужно.

«В Чангу можно до всего дойти пешком, или за пару минут доехать на байке»

Выбирая участок под свой будущий апарт-отель, Сергей понимал, что главное в успехе коммерческой недвижимости — это локация. Мужчина привлекал агентов, анализировал районы, посмотрел более 150 участков и остановил свой выбор на курорте Чангу. Говорит, что сейчас — это район номер 1 на Бали. Да, и к тому же — это одно из любимых мест экспатов из разных стран.

− По мнению Форбса, Чангу находится на четвертом месте в мире по привлекательности для инвесторов и для жизни. То есть, в данный момент это − реально одно из лучших мест на планете. Я живу тут больше двух лет, и уже понимаю, почему. Тут есть классная инфраструктура, пляжи, клубы, спортивные секции. Также тут есть сообщество − школы, садики, развлечения для детей и взрослых. От места, где мы строим, до всей инфраструктуры можно дойти пешком или доехать на байке. Вообще, не надо тратить много времени на перемещения — это классно. Учитывая, что живешь в таком климате, где не надо одеваться-раздеваться, остается только выйти из дома, сесть на байк, и через две минуты уже быть там, где надо.

При выборе участка Сергей ориентировался на уже сложившуюся застройку. Пустырей, на которых в будущем может начаться строительство, не должно было быть не только на соседнем участке, но и через один и через два.

− Стройка под окнами однозначно снижает доходность от недвижимости, потому что люди приезжают сюда отдыхать, а не слышать отбойные молотки. Также я искал участок не рядом с океаном. Дело в том, что непосредственно на береговой линии располагаются популярные ночные клубы (например, «Атлас» на 5 тысяч человек). Клубы создают столько шума, что те, кто живет рядом, не могут нормально спать. При этом люди не хотят жить на отшибе, а хотят приехать туда, где есть вся инфраструктура. И вот в Чангу все это сошлось. Тут все уже построено, сюда едет большой поток людей, и все больше инвесторов вкладываются в объекты недвижимости, рестораны, спа, клубы и другие развлечения. Учитывая эти факторы, я понимал, что стоимость проживания в Чангу будет только расти, а значит отель сможет приносить хороший доход нашей компании и нашим инвесторам.

Еще один важный критерий, о котором нужно знать всем, кто хочет строиться на Бали − зонирование. Дело в том, что земля на острове поделена на зоны, если упростить: в красной можно строить недвижимость для коммерческой деятельности (включая места для краткосрочного проживания), в желтой — только для для долгосрочного проживания, а зеленая и вовсе отведена исключительно под сельское хозяйство (рисовые поля и т.д.). Об этом, а также жизни на Бали Сергей рассказывает в своем инстаграм.

«У нас в строительстве регламентирован каждый шаг, на Бали ко всему относятся проще»

Для того чтобы соблюсти все законодательные нормы, требования и особенности (к примеру, на острове бывают землетрясения), Сергей наряду с международными архитекторами нанял и местных специалистов. В результате родился современный и красивый проект. Строят отель индонезийцы. Рабочая сила тут недорогая.

− Что касается стройки, то в Беларуси, к примеру, регламентирован каждый шаг. Нужно получить разрешение на проектирование, сделать план производства работ, вести очень много журналов, на все получать разрешения. Тут этого ничего нет. На Бали законодательство постоянно меняется в сторону упрощения. Все это делается для того, чтобы привлечь на остров больше инвесторов.

Кстати, будущий отель уже имеет название — «Авиатор». Дело в том, что Сергей давно увлекается авиацией и даже имеет лицензию пилота (получил ее еще в Беларуси).

В настоящий момент белорус занят поисками инвесторов, которые захотят вложиться в апарт-отель. В перспективе собственники апартаментов смогут сами останавливаться в них, либо — выгодно сдавать через управляющую компанию.

− Сейчас недвижимость на острове невероятно востребована. Помимо туристов со всего мира, сюда стало приезжать много богатых индонезийцев. Индонезия − четвертая по населению страна в мире, в которой проживает 270 миллионов человек, и Бали сейчас для них — это культовое место, приезжать куда модно и престижно. Из иностранцев, на данный момент тут больше всего отдыхающих из Австралии и Сингапура. Раньше среди лидеров был и Китай, но пандемия изменила этот расклад. Сейчас китайцам уже разрешили выезжать, и все тут ждут китайского бума, надеются, что сработает отложенный спрос. Что касается русскоязычного коммьюнити, то оно тут немаленькое − на Бали живет более 15 тысяч русскоязычных.

«Фрукты и рыба — недорогие, а мясо только из Австралии». Сколько стоит жизнь на Бали?

Сергей говорит, что большинство услуг на Бали стоят дешево по сравнению с Европой и США. Так как средняя зарплата персонала составляет менее 200 долларов, массаж, такси, уборка, няни, садовники — все это обходится здесь очень недорого. К примеру, минимальная поездка на такси будет стоить 1 доллар на машине и полдоллара на байке. Уборка большой виллы на 250 «квадратов» − 5−10 долларов. Завтрак в европейской кафешке — от 3 до 6 долларов. Цены на фрукты на острове — недорогие, они меняются в зависимости от сезона: сейчас килограмм арбуза стоит полдоллара, большой ананас можно купить за доллар. За 5 -10 долларов можно накупить всякой экзотики на всю семью. Также на Бали много свежей недорогой рыбы и морепродуктов. А вот своего мяса на Бали — мало, качественное привозят из Австралии.

− Также все тут берут байки напрокат — это очень удобно для передвижения. Стоит аренда транспортного средства примерно 100 долларов месяц. Но я бы даже рекомендовал купить этот байк — выйдет экономичнее. Интернет на телефон обойдется в 5−15 долларов. У меня, например, на телефоне стоит интернет за 10 долларов. Няни берут около 1,5−3 долларов в час. Хороший часовой массаж обойдется в 5−20 долларов, смотря какой салон. Постричься можно за 3−50 долларов — также в зависимости от квалификации мастера и уровня салона. Относительно Европы, Америки, Австралии — это очень недорого. Если же сравнивать с Беларусью, то цены тут — плюс-минус как у нас. Продукты точно стоят примерно одинаково.

Что касается жилья, то его стоимость, по словам Сергея, зависит от конкретных пожеланий. Можно арендовать комнату без кондиционера и кухни за 100 долларов в месяц, а можно снять и шикарную виллу за 1000 долларов за ночь.

− В районе Чангу, про который я рассказываю, хороший номер в месте рядом с кафешками и всей инфраструктурой будет стоить долларов 100 в сутки. Если же брать жилье подальше — к примеру, в получасе-часе езды от центра курорта, то можно найти гестхаус за 200 долларов в месяц. А вообще самое классное — это то, какие сюда приезжают люди. На Бали ты можешь встретить топ-менеджеров, предпринимателей, известных блогеров, крутых тренеров. На остров едут и миллиардеры из разных стран мира. И именно здесь ты можешь со всеми общаться! Каждый тут что-то создает, открывает, строит — энергия всех этих людей дает потрясающий результат.

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