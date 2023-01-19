ВСУ под Бахмутом «накрыли» скопление россиян из миномета 19.01.2023, 9:57

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Мина взорвалась в трех метрах от врага, оккупанты разлетелись в разные стороны.

В социальных сетях появилось видео удара ВСУ по группе российских военных на Бахмутском направлении фронта, где оккупанты на протяжении нескольких последних месяцев пытаются штурмовать украинский укрепрайон.

Группа россиян попала под минометный обстрел ВСУ, точность которого стала для оккупантов фатальной. Мина взорвалась всего в 3-5 метрах от скопления российских солдат. Часть из них при взрыве погибла сразу, некоторые получили ранения различной степени тяжести от разлета осколков, попадав на землю.

Атаку украинских военных наводил дрон, заметивший передвижение противника. На опубликованных кадрах хорошо видно, насколько мощной была взрывная волна с осколками, разлетевшимися по округе.

«Вы можете видеть, как их души покидают тело», - комментируют видео в соцсетях, отмечая появление белого облака вокруг россиян в момент детонации.

«На самом деле вы можете видеть, как шрапнель попала в коренастый черный пень справа с достаточной силой, чтобы создать облако обломков, отрывающееся от дерева», - пишут пользователи.

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