Где в Беларуси можно окунуться на Крещение 2 19.01.2023, 10:00

Полный список адресов в Минске и областях.

19 января у православных Крещение, а сегодня вечером религиозные и не очень люди отправятся совершать крещенские омовения. Каждый год доктора напоминают: крещенские купания не повод для лихачества. Перед тем как окунуться в воду температурой около 0,4 градуса, следует взвесить за и против, здраво оценить состояние своего организма. Чтобы затем не лечить воспаление легких. На белорусских водоемах оборудованы места для таких окунаний, где будут дежурить спасатели и медики, сообщает onliner.by.

Минск и окрестности

Минский ОСВОД перечислил официальные точки для традиционных крещенских купаний. Стартуют они в 18:00, продлятся до 24:00.

Ул. Прогрессивная, 29а (спасательная станция «Комсомольское озеро»).

Ул. Кольцова (спасательная станция «Цнянская»).

Ул. Веснинка, 2а (спасательная станция «Дрозды»).

П. Ждановичи, ул. Парковая, 83 (пляж №8 водохранилища Дрозды).

Минский р-н, д. Пильница (спасательная станция «Вяча»).

Минский р-н, д. Волчковичи (спасательная станция «Птичь»).

Гомель

Купель на набережной Сожа в районе Киевского спуска — с 10:00 до 15:00.

Центральный пляж (слева от пешеходного моста) — с 10:00 до 21:00. Дополнено: Центральный пляж закрыт из-за подъема воды.

Новобелицкий пляж — с 10:00 до 21:00.

Любенский пляж — с 10:00 до 21:00.

Витебск

Всего в области предусмотрено 39 мест. В том числе шесть — вблизи областного центра. Обращайте внимание на даты.

Д. Берники, оз. Бернское — с 20:00 18 января до 2:00, а также 19 января с 9:00 до 13:00.

Агрогородок Зароново, оз. Зароновское — 19 января с 12:00 до 15:00.

Д. Лужесно, купель у храма Вознесения Господня — 18 января с 19:00 до 23:00, 19 января с 8:00 до 15:00.

Агрогородок Новка, оз. Новкинское — 18 января с 19:00 до 2:00.

Агрогородок Копти, р. Лососинка — 18 января с 23:00 до 1:00.

Витебск, купальня по ул. 39-й Армии — 19 января с 16:00.

Могилев

Местные власти сообщают, что всего в регионе оборудовано около 30 мест. Несколько — вблизи Могилева или в черте города.

Полыковичская криница.

Печерское водохранилище.

Гребеневское водохранилище.

Д. Сухари, источник св. Анны.

Гродно

В области создано по меньшей мере 15 мест для крещенских окунаний. В том числе в районных центрах и их окрестностях.

Гродно, оз. Юбилейное — 19 января с 13:00 до 18:00.

Волковыск, «Дамба» — 18 января с 11:00.

Волковысский район, оз. у санатория «Пралеска» — 18 января с 14:00.

Д. Вороново, ул. Литовчика — 18 января с 11:00.

Д. Дятлово, ул. Фогеля — 18 января с 15:00 до 17:00.

Зельвенское водохранилище — 18 января с 11:00 до 13:00.

Ивье, купель — 18 января с 12:00 до 14:00.

Мосты, ул. Советская, 134а — 18 января с 10:00 до 19:00.

Озеро Свитязь — 18 января с 15:00 до 20:00.

Ошмяны, река Лейлубка — 18 января с 11:00 до 13:00 и с 19:00 до 23:00.

Брест

Организованных окунаний решили не проводить, с учетом того, что обряд «имеет весьма косвенное отношение к духовной жизни». Но в традиционных местах купаний будут дежурить спасатели.

Вода подо льдом обычно имеет слабую положительную температуру, около 0,3 градуса. Теплее всего у дна, до +6. В то же время на воздухе сегодня вечером синоптики прогнозируют от 3 до 5 тепла. Медики напоминают: резкое охлаждение — в любом случае стресс для тела, тем более нетренированного или ослабленного болезнью. Сердцебиение ускоряется, сосуды резко сужаются, затем расширяются, могут возникнуть головокружение, судороги. Болезни системы кровообращения, другие хронические болезни, общая слабость — поводы воздержаться от ледяной ванны. Разовое переохлаждение никак не помогает иммунитету.

После выхода из воды рекомендуется завернуться в махровую простыню или надеть халат, растереться, подвигаться, затем быстро одеться в сухое. Алкоголь исключен, желательно выпить горячего чая.

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