Пионтковский: В бункере Путина произошел мини-переворот 2 19.01.2023, 10:10

12,300

Андрей Пионтковский

Важные события свершились ночью.

Андрей Пионтковский в интервью для «ФЕЙГИН LIVE» высказал мнение, что политический переворот в РФ произошел в день назначения Герасимова вместо Суровикина. Известный журналист напомнил о событии 11 января, когда Министерство обороны России сообщило, что Сергея Суровикина сняли с должности командующего «спецоперацией» в Украине, а вместо него назначили Валерия Герасимова. Андрей Пионтковский убежден, что данное событие можно расценивать как мини-переворот в РФ.

Марк Фейгин попросил своего собеседника дать оценку событий за прошедшую неделю. В ответ на что российский публицист уверенно заявил: «Я бы вернулся к началу этой недели. Я называю это (готов отстаивать эту точку зрения) мини военным переворотом, который произошел в бункере в ночь с 10 на 11 января».

Андрей Пионтковский объяснил, почему он считает, что небольшой переворот в окружении главы Кремля уже произошел: «На мой взгляд, 10-го произошел такой мини-переворот, а как же это назвать иначе, если Путин, связавший себя, свой авторитет с новым командующим, который противостоял в общественном сознании «вагнеровцам», «бездарным профессионалам», он его снимает и возвращает на свой пост Герасимова и, более того, что самое унизительное, он Суровикина не просто увольняет, а назначает замом Герасимова».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».