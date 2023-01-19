«На глазах сына падали стены и крыша детского сада»
- 19.01.2023, 10:17
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Шестилетний мальчик чудом выжил во время авиакатастрофы в Броварах.
18 января в Броварах произошла ужасная трагедия – возле детского садика упал вертолет. К сожалению, среди детей есть много пострадавших.
Мама 6-летнего Максима – Светлана – рассказала, в каком состоянии ее сын. Об этом сообщает «24 канал».
По словам Светланы, у ее сына обгорела челка и немного брови. Но мальчик очень сильно испуган. На его глазах разрушались стены и обрушивалась крыша.
Максим настолько напуган, что его мама больше волнуется за психологическое состояние, чем за ранение.
«Руку ему зашили, а что будет дальше – не знаю», – рассказала Светлана.
Как сообщал сайт Charter97.org, 18 января в Броварах упал вертолет, на борту которого было высшее руководство МВД Украины. Денис Монастырский, Евгений Енин, Юрий Лубкович и другие представители ведомства летели в командировку в Харьковскую область.
По данным ГСЧС, в результате авиакатастрофы погибли 14 человек, из них 1 ребенок. Также известно о 25 пострадавших, среди которых 11 детей. Стоит отметить, что среди погибших оказалось 9 человек, которые находились на борту вертолета, там никто не выжил.