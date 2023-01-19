Британская разведка: Москва отправляет на фронт недоделанные танки «Армата» 2 19.01.2023, 10:24

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Фото: Олег Яковлев/РБК

Экипажи станут для ВСУ легкой мишенью в бою.

Россия, вероятно, рассматривает возможность отправки небольшого количества своих новых основных боевых танков Т-14 «Армата» в Украину. Но использоваться они могут в основном в пропагандистских целях.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в конце декабря 2022 года на снимках были видны Т-14 на полигоне на юге России: это место было связано с действиями перед использованием в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ заявили, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако неясно, перевезла ли Россия этот тип танков в Украину.

По данным британской разведки, любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. В течение одиннадцати лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах. Дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

«Если Россия развернет Т-14, скорее всего, это будет сделано в первую очередь в пропагандистских целях», - отмечают в Минобороны Британии.

Танков изготовлено лишь несколько десятков, а «командиры вряд ли будут доверять машине в бою», говорится в сообщении.

Напомним, танк «Армата» больше всего известен тем, что он заглох посреди площади во время репетиции военного парада в мае 2015 года.

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