Телеграм-каналы: Лукашенко отдал приказ на «окончательное решение польского вопроса» 13 19.01.2023, 10:31

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Уничтожения могил и конфискации костелов оказалось недостаточно.

Стало известно о планах и приказе Лукашенко «покончить с поляками» и их наследием в Беларуси.

Уничтоженных могил и конфискации костелов оказалось недостаточно, пишет телеграм-канал «Белорусская разведка».

На совещании с руководителями КГБ и в частных встречах «с глазу на глаз» с руководителями КГБ по западным областям Лукашенко вновь поднял «польский вопрос», при этом ссылался на «тревожные сигналы» от российских спецслужб и обвинил КГБ в «бездействии, попустительстве и даже саботаже».

Он заслушал доклад об оперативной обстановке на местах и в буквальном смысле опять впал в истерику. Поводом послужили данные КГБ и ОАЦ об обладателях Карты поляка, о количестве белорусов, выезжающих в Польшу на работу, учебу и в политэмиграцию.

Докладывали:

• о количестве родственников этих людей, открыто поддерживающих эти связи;

• о результатах закрытых опросов общественного мнения в Брестской и Гродненских областях и на западе Минской и Витебской областей;

• о дальнейших планах переезда в Польшу граждан Беларуси;

• о наличии устойчивых связей.

Лукашенко предложил считать каждого, имеющего отношения с Польшей, «потенциальным предателем» и потребовал мер немедленного реагирования, назвав сложившуюся ситуацию будущей геополитической катастрофой запада Беларуси и предпосылками к будущей войне.

Отданы распоряжения главе администрации Лукашенко подготовить «антипольскую государственную программу» немедленного реагирования.

Итог:

На уровне государственной идеологии появится устойчивый нарратив, что «Польша готовится вернуть себе в состав все территории в границах до 17 сентября 1939 года»;

Польша и все польское будут объявлены «врагами государства номер один».

Поручено:

Срочно проработать специальное законодательство и поставить прочный заслон на попытки выезда граждан Беларуси в Польшу под любым предлогом (детали пока не известны).

КГБ поручено значительно расширить рамки оперативной работы по «польскому направлению» вплоть до выборочного закрытия выезда отдельным категориям граждан под предлогом «интересов национальной безопасности».

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