Генерал Ходжес: Жизнь оккупантов в Крыму станет очень неудобной 19.01.2023, 10:40

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Бен Ходжес

Экс-командующий войсками США в Европе оценил ракеты GLSDB в новом пакете помощи для ВСУ.

Бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес прокомментировал новый пакет военной помощи Украине, который готовят в США.

По его словам, ракеты малого диаметра наземного запуска GLSDB сделают менее безопасной ситуацию для оккупантов.

«Жизнь вот-вот станет очень неудобной для российского флота, авиации и грузчиков боеприпасов в Крыму, вдоль «сухопутного моста»... и, надеюсь, скоро для ремонтных бригад на Керченском мосту», - написал Ходжес в Twitter.

Как сообщал сайт Charter97.org, США намерены завершить формирование масштабного пакета военной помощи для Украины на общую сумму около 2,5 млрд долларов. Он является одним из крупнейших, объявленных с начала войны.

В него впервые войдут боевые машины Stryker, противоминные машины, известные как MRAP, а также наземные ракеты малого диаметра GLSDB, которые имеют радиус действия около 160 километров.

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