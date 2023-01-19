Гойда – и точка! 1 Александр Сотник

19.01.2023, 10:46

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Александр Сотник

Кремль готовит Россию к отправке «в рай».

На фоне ужесточения ракетных атак со стороны РФ, сопровождающихся десятками человеческих жертв, любая попытка умиротворения людоеда выглядит приступом мазохизма: каннибал хочет целиком вас сожрать, а вы в ответ предлагаете ему свои ноги, чтоб отцепился. Можете не сомневаться: он их возьмет, чтобы потом напасть снова, и на этот раз уже добиться своего.

Путин требует у Герасимова взятия Донбасса к марту месяцу. Годовщину вторжения в Украину пещера должна встречать на патриотическом подъеме, с экстатическим головокружением от успехов в наступлении. Жертвы приказано не считать. Шойгу посетил штаб группировки «Восток», воюющей на донецком направлении. Отсюда по видеосвязи поговорил с Герасимовым, создав картинку четкого управления фронтом.

А пещера застыла в ожидании воя пахана, который вот-вот должен активировать новую волну мобилизации, призванной накрыть Украину горой пушечного мяса. Неважно, сколько организмов будет отправлено в топку войны: полмиллиона, миллион, полтора – им все равно не жить. Потому что разве это жизнь? – в говне и вечном унижении, когда тебя и за человека-то не считают. Да и человек ли ты на самом деле? Зато на войне все просто: есть свои, а есть чужие. Сегодня выжил – молодец, а если сдох – значит, отмучился. Глядишь, родственники выплату получат, все хоть какая-то польза. В мирное время – какой профит? Водкой траванулся да и прикобзонился ни за грош, а тут родина похоронит, да еще вдове пару лямов выпишет. Молодец Путин, здорово придумал!.. Людоедская психология примитивна. Простейшим свойственно жить колониями, а необразованный глубинарий сложных конструкций не понимает, следуя музыке низких вибраций. «Мы в рай, а они просто сдохнут!» - повторяет визирь Кадыров, развалившись на подушках. Шайтанам крышка. Гойда – и точка!

Фашизоидный Дугин воет на весь коллектор: «Впервые за всю историю Россия сегодня ведет абсолютную войну. Все предыдущие войны были относительными — прообразами, префигурациями той самой, главной. Только эта война — предельная, последняя и необратимо значимая!» Рано или поздно этот грешный мир должен был столкнуться с агрессией красно-коричневой чумы, - окрепшей и созревшей, и дерзко возведенной в степень криминального интернационала. И чем дальше будут развиваться события – тем кровавее будет замес. Замгоссекретаря США Шерман недвусмысленно заявил в Киеве: «Путин решил давить дальше, поэтому мы должны так же давить, и мы будем это делать».

Запад не отступит, потому что урок Чехословакии человечество кое-как, но усвоило. Однажды с позором уступив Гитлеру во имя призрачного умиротворения монстра, мир получил и позор, и войну с этим монстром. Вторично сыграть на малодушии бесноватому плешивцу уже не дадут. Причем, развязка наступит уже в этом году. Все логично: у администрации Байдена есть определенный дедлайн.

К моменту выдвижения на второй срок дедушка Джо должен предъявить электорату холодную голову чекиста на серебряном блюде возмездия и заявить: «Я обещал вам, что при моем президентстве власть этого зверя закончится? – я сдержал данное вам обещание». Именно поэтому Штаты отчаянно давят на Олафа Шольца в вопросе предоставления Украине тяжелых видов вооружений. В первую очередь речь идет о танках Леопард. И как только Германия заявит об этом, бронетехника хлынет в Украину, обнуляя попытки Москвы задавить Киев своим нескончаемым зомбо-мясом.

Уже в середине февраля станет понятно, что призванный на прожарку фарш никаких задач не решает, и либо надо бросать в топку еще пару миллионов с тем же нулевым результатом, либо пора отползать. Но куда? Позади – Крым, плешивая святыня, с которой начиналось мятежное возрождение пещерной империи с таврической крысой во главе. Его-то как оставить? Уползти, с подвыванием признавшись в собственном бессилии? Нет, гойда вас всех побери! Людоедня будет пластаться до последнего, утопая в говне и захлебываясь кровищей. Тем более, что как только Украина выйдет к границам 1991 года, зафиксировав это событие, как штангист, взявший вес – Верховная Рада тотчас проголосует за размещение на территориях Украины военных баз НАТО. Эти базы будут стоять и на Донбассе, и в Крыму, и в Запорожье – чтобы ни одна шерстяная морда не вздумала туда сунуться. Потому что одно неверное движение – и людоедня получает полноценный удар от блока НАТО. Думаете, просто так генсек альянса Столтенберг заявил, что «прежних отношений с Россией уже не будет»? Их и не будет.

Видя четкость сюжетных линий, прочерчиваемых Западом, Путин пытается начать наступление, играя на опережение. Но его просчет в том, что воюет-то он прошлую войну – ту самую, где «деды воевали». Он так истошно хотел «повторить», что его повторялка воплотилась в жизнь, но только в части обилия трупов, так и не принеся с собой желаемого духа Победы. Отползти от Украины для Путина равнозначно самоубийству: свои же кувалдируют, после чего – законсервируют пещеру и устроят в ней междоусобную войну всех со всеми. И к тому времени, когда у Китая лопнет терпение и он без лишних разговоров начнет возвращать свои территории, отжатые Российской империей в 60-е годы XIX века, в коллекторе уже будет вовсю идти хаотичная разборка, являющая миру новые криминальные анклавы: уральский, западно-сибирский, кавказский, московский, далее – по списку. Какие-то территории будут сами падать в руки тех, кто готов их принять: Карелия – в Финляндию, Кенигсберг – в Польшу, Камчатка – в Японию. Именно этого и попробует избежать Путин, идя до конца. Нет, не до победного, потому что победить в этой войне ему не дано. Либо он фиксирует часть аннексированных территорий и договаривается с Западом о законности своей добычи, на что Украина и тот же Запад не пойдут никогда, либо выбрасывает на стол ядерную карту. Не сомневайтесь: он сделает это без сожаления.

О Гааге мечтаете? Не будет у вас никакой Гааги! Потому что нет Путина – нет и России, а не будет России – не будет и планеты с вашей дурацкой Гаагой. Гойда – и точка!

Александр Сотник, sotnik-tv.com

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