ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего за два дня «стереть Украину с карты мира»1
- 19.01.2023, 10:58
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Захватчик повоевал примерно столько же.
Украинские воины ликвидировали 25-летнего оккупанта из Ростовской области Данила Каргашилова. Он мечтал за два дня «стереть Украину с карты мира».
Как сообщают аналитики проекта «OSINT Бджоли», Каргашилов родился 14 декабря 1997 года в станице Егоролыкской Ростовской области.
«Очередной «затирач карт». Посмотрели профили - обычная жизнь заядлого российского идиота. Серые будни, страшненькие телки, армия, «всех победю», «саша белый»... Обычная схема - родился, «киев за два дня», сдох», - прокомментировали аналитики.
Каргашилова, как отметили эксперты, ликвидировали по его мечтам - почти за два дня. «Потому что угомонили клоуна 2 марта. Ну, пока доехал из Крыма, туда сюда... Этого убираем с карты мира. Все как мечталось, Данила, все как мечталось», - иронично добавили аналитики.