ВСУ ликвидировали оккупанта, мечтавшего за два дня «стереть Украину с карты мира» 1 19.01.2023, 10:58

2,268

Захватчик повоевал примерно столько же.

Украинские воины ликвидировали 25-летнего оккупанта из Ростовской области Данила Каргашилова. Он мечтал за два дня «стереть Украину с карты мира».

Как сообщают аналитики проекта «OSINT Бджоли», Каргашилов родился 14 декабря 1997 года в станице Егоролыкской Ростовской области.

«Очередной «затирач карт». Посмотрели профили - обычная жизнь заядлого российского идиота. Серые будни, страшненькие телки, армия, «всех победю», «саша белый»... Обычная схема - родился, «киев за два дня», сдох», - прокомментировали аналитики.

Каргашилова, как отметили эксперты, ликвидировали по его мечтам - почти за два дня. «Потому что угомонили клоуна 2 марта. Ну, пока доехал из Крыма, туда сюда... Этого убираем с карты мира. Все как мечталось, Данила, все как мечталось», - иронично добавили аналитики.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».