закрыть
19 января 2023, четверг, 11:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусским медикам выдвинули условие по арендному жилью

  • 19.01.2023, 11:04
Белорусским медикам выдвинули условие по арендному жилью

Подготовлен указ.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что медикам скоро позволят выкупать арендное жилье. И назвал одно условие, при котором это будет возможно.

По его словам, проект соответствующего указа уже находится в администрации Лукашенко.

Согласно документу, белорусские медики смогут выкупать арендное жилье. Однако сделать это можно будет только после 15 лет проживания там, сообщил Пиневич. Сколько будут стоить такие квартиры, какие будут условия выкупа, министр не уточнил.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип