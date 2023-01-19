Белорусским медикам выдвинули условие по арендному жилью 19.01.2023, 11:04

Подготовлен указ.

Министр здравоохранения Беларуси Дмитрий Пиневич заявил, что медикам скоро позволят выкупать арендное жилье. И назвал одно условие, при котором это будет возможно.

По его словам, проект соответствующего указа уже находится в администрации Лукашенко.

Согласно документу, белорусские медики смогут выкупать арендное жилье. Однако сделать это можно будет только после 15 лет проживания там, сообщил Пиневич. Сколько будут стоить такие квартиры, какие будут условия выкупа, министр не уточнил.

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