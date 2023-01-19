В чем нестыковка? 7 Александр Коваленко

19.01.2023, 11:14

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Александр Коваленко

О подготовке «большой войны» россиянами.

Второй по частоте из звучащих сейчас вопросов это про 700 тысяч российских войск (речь о заявлении Илларионова о подготовке «большой войны» россиянами, - ред.).

Что такое 700 тыс? Это, грубо говоря, 1 000 батальон-тактических групп. Что такое 1 тыс БТГр? Это, например, 11 тыс танков. Это 33 тыс ББМ (БТР, БМП и т.д.) Это 12 тыс единиц САУ и РСЗО.

Собственно, вопрос... У России есть 11 тысяч танков? 33 тысячи ББМ? По 12 тыс САУ и РСЗО?

На момент вторжения в Украину у России было всего 3 тысячи боеспособных танков и сейчас у неё в зоне БД острый дефицит с техникой. Нет полной комплектации подразделений и отсутствует возможность размещения.

Где размещены эти 700 тысяч? В каких казармах и на каких полигонах проходят слаживание, подготовку?

Странно, как мысли шизофреника, которого выгнали в своё время из исследовательского института Катона за распространение российской пропаганды, всё равно привлекает внимание в Украине.

Человек, слова которого редко состыковывались с реальностью и соответствовали действительности, продолжает завлекать своими шокирующими бестолковостью заметками.

Информационная гигиена продолжает страдать. А если написал про 20 млн у границ с Украиной, тоже поверили бы?

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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