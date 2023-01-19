Минометчики полка Калиновского мстят российским оккупантам за удар по Днепру 19.01.2023, 11:13

2,570

За военные преступления наказан будет каждый.

Минометчики полка имени Кастуся Калиновского мстят российским оккупантам за погибших детей в Днепре, которые остались под завалами многоэтажного дома из-за прямого попадания российской ракеты.

- Враг должен знать, что каждый, кто совершает военные преступления, будет наказан!, - заявила пресс-служба полка.

Напомним, что 14 января российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. По последним данным, число погибших в результате ракетного удара - 44 человека, в том числе 5 детей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».