Минометчики полка Калиновского мстят российским оккупантам за удар по Днепру
- 19.01.2023, 11:13
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За военные преступления наказан будет каждый.
Минометчики полка имени Кастуся Калиновского мстят российским оккупантам за погибших детей в Днепре, которые остались под завалами многоэтажного дома из-за прямого попадания российской ракеты.
- Враг должен знать, что каждый, кто совершает военные преступления, будет наказан!, - заявила пресс-служба полка.
Напомним, что 14 января российские оккупанты совершили очередную массированную ракетную атаку по Украине. Одна из ракет попала в многоквартирный дом в Днепре. По последним данным, число погибших в результате ракетного удара - 44 человека, в том числе 5 детей.