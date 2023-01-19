С аэродрома Мачулищи взлетел российский истребитель МиГ-31К

С аэродрома Мачулищи взлетел российский истребитель МиГ-31К1
- 19.01.2023, 11:25
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С самого утра в Беларуси зафиксировано увеличение активности авиации.
Министерство обороны Беларуси объявило о начале 2-го этапа совместного летно-тактического «учения» Вооруженных сил Беларуси и России. Сообщается, что авиационные подразделения приступили к выполнению задач.
По данным белорусских мониторинговых групп, над Беларусью фиксируются полеты вертолетов Воздушно-космических сил России.
В Барановичах начались тренировочные полеты истребителей, а с аэродрома в Мачулищах взлетел МиГ-31К ВКС РФ (RF-92215), который может являться носителем ракет «Кинжал».
Также с аэродрома Мачулищи взлетел ДРЛО (система дальнего радиолокационного обнаружения) А-50У ВКС РФ с регистрационным номером RF-50608.