В Беларуси взлетели носители «Кинжалов»: по всей Украине объявлена воздушная тревога

В Беларуси взлетели носители «Кинжалов»: по всей Украине объявлена воздушная тревога10
- 19.01.2023, 11:43
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Также над Мачулищами поднят в воздух самолет-разведчик А-50У.
Утром в четверг, 19 января, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.
Вероятно, это связано со взлетом российской военной авиации в Беларуси.
Как сообщал сайт Charter97.org, с аэродрома «Мачулищи» взлетели два российских истребителя МиГ-31К, они являются потенциальными носителями ракет «Кинжал».
Также на аэродроме «Мачулищи» зафиксирован взлет самолета-разведчика А-50У.