В Беларуси взлетели носители «Кинжалов»: по всей Украине объявлена воздушная тревога 10 19.01.2023, 11:43

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Также над Мачулищами поднят в воздух самолет-разведчик А-50У.

Утром в четверг, 19 января, по всей Украине объявлена масштабная воздушная тревога.

Вероятно, это связано со взлетом российской военной авиации в Беларуси.

Как сообщал сайт Charter97.org, с аэродрома «Мачулищи» взлетели два российских истребителя МиГ-31К, они являются потенциальными носителями ракет «Кинжал».

Также на аэродроме «Мачулищи» зафиксирован взлет самолета-разведчика А-50У.

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