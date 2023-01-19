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Politico: ВСУ могут получить французские танки Leclerc

  • 19.01.2023, 11:46
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Politico: ВСУ могут получить французские танки Leclerc

Две сотни боевых машин уже отправили на модернизацию.

Франция может отправить Украине свои танки Leclerc. Как пишет Politico, Париж может пойти на такой шаг, чтобы Германия имела основу для предоставления Киеву своей тяжелой техники, в первую очередь речь идет о танках Leopard.

Две сотни танков Leclerc уже отправили на модернизацию.

«Вопрос сложен и еще не решен в Париже. Но мы думаем об этом», — сказал собеседник издания.

Французская сторона будет обсуждать это решение на заседании с немецкими чиновниками.

Как писал сайт Charter97.org, Германия готова дать Украине танки, если США сделают то же самое.

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