В минском магазине обнаружили «сервелат с коньяком» 14 19.01.2023, 11:51

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На мясокомбинате рассказали, можно ли от такой колбасы опьянеть.

В минском магазине «Онлайнер» увидел колбасу, которая способна вас удивить, — «сервелат с коньяком» от Брестского мясокомбината. От коньяка не только название, как это обычно бывает, он действительно есть в составе, причем стоит не на последнем месте. Дорогое удовольствие? Не сказать: 6,17 рубля за палку. Журналисты позвонили на мясокомбинат и узнали, можно ли от такой колбасы опьянеть.

«Эту колбасу можно даже детям!»

На заводе сказали: сколько бы вы ни съели такого сервелата, вы не опьянеете.

— Да ну, вы что! Это же не конфетка с коньяком, который выливается, когда откусываешь. У нас такой большой производственный процесс этой колбасы, термическая обработка, что можно однозначно сказать: от сервелата с коньяком точно нельзя опьянеть. Коньяк здесь только для аромата. Иначе его нельзя было бы покупать детям, отметки «18+» на ней нет, — пояснили нам в отделе маркетинга.

— Правильно ли из ваших слов мы понимаем, что сервелат с коньяком можно даже детям?

— Естественно! Если ребенок решит ее купить, на кассе паспорт не спросят.

Вообще-то, алкогольная колбаса — это не новинка даже для Беларуси. Раньше Брестский мясокомбинат делал ее под названием «Сервелат коньячный». Гродненский мясокомбинат изготавливает продукт «колбаса оригинальная «Прима» с коньяком». Предприятие «Акдимол» из Минской области, судя по информации на сайте, производит «салями с коньяком».

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