Лукашенко — Лаврову: Сделаю все, что я обещал 21 19.01.2023, 12:01

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Диктатор и глава МИД РФ обсудили войну в Украине.

Лукашенко встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Диктатор и российский министр обсуждали войну в Украине.

— Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине. Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период (что там для России… Для нас — для России и Беларуси), мы делаем. Думаю, Сергей Федорович (глава МИД Беларуси Сергей Алейник — Прим. ред.) вам подробнейшим образом об этом расскажет, — сказал узурпатор.

Ранее сайт Charter97.org приводил заявление Лукашенко о том, что «режим помогает русским братьям».

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