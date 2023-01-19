Лукашенко — Лаврову: Сделаю все, что я обещал

Лукашенко — Лаврову: Сделаю все, что я обещал21
- 19.01.2023, 12:01
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Диктатор и глава МИД РФ обсудили войну в Украине.
Лукашенко встретился с главой российского МИД Сергеем Лавровым. Диктатор и российский министр обсуждали войну в Украине.
— Проблемы, связанные с операцией Российской Федерации в Украине. Все, что я обещал, все, что нужно для России в этот непростой период (что там для России… Для нас — для России и Беларуси), мы делаем. Думаю, Сергей Федорович (глава МИД Беларуси Сергей Алейник — Прим. ред.) вам подробнейшим образом об этом расскажет, — сказал узурпатор.
Ранее сайт Charter97.org приводил заявление Лукашенко о том, что «режим помогает русским братьям».