Культуролога Оксану Зарецкую будут судить по «народной» статье 19.01.2023, 12:13

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Оксана Зарецкая

Политзаключенная находится в СИЗО на Володарского.

Правозащитникам «Весны» стало известно, что эксперт по этикету и культуролог Оксана Зарецкая находится с конца декабря в СИЗО-1 на Володарского, ей инкриминирована статья 342 УК.

Оксана Зарецкая — член основного состава Координационного совета, тренер по этикету и бизнес-коммуникациям, магистр педагогики.

Как сообщал сайт Charter97.org, Оксану Зарецкую задержали в Минске 13 января.

По предварительной информации, судебный процесс над Зарецкой состоится в феврале. Ее будут судить вместе с политзаключенным основателем компании Astronim и фестиваля маркетинга и рекламы «Белый Квадрат» Богданом Коровцом.

Поддержать Оксану и Богдана можно по адресу: СИЗО-1, 220030, Минск, Володарского, 2, Зарецкая Оксана Анатольевна | Богдан Владимирович Коровец

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