«Шаманы ему нагадали»: Гиркин публично унизил Путина

«Шаманы ему нагадали»: Гиркин публично унизил Путина3
- 19.01.2023, 12:16
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Экс-главарь боевиков «ДНР» резко отреагировал на прогноз президента РФ по войне.
Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), который считается неофициальным спикером «партии войны» в кремлевских элитах, резко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина.
Он остался недоволен новой речью президента РФ о «спецоперации». Свои комментарии Стрелков опубликовал 18 января в Telegram.
Стрелков посчитал необоснованным обещание Путина о том, что российская победа в «спецоперации» якобы неизбежна. Он фактически назвал диктатора пустозвоном за то, что расхваливал российские ПВО и военную промышленность.
«Хорошо хоть не прозвучало никаких заявлений о планируемых «деэскалациях» и «перемириях»... В остальном я ничего и не ждал от этого широко разрекламированного выступления и потому не разочарован. Обычное «бла-бла-бла" ни о чем», - написал военный преступник.
Он пришел к выводу, что Путин и его клика будут пытаться затягивать войну против Украины «в надежде на авось».
Высмеял он и увлечения диктатора сверхъестественным. «Может, им шаманы нагадали победу году так в 2028-м в связи с высадкой марсиан на американском континенте... А, скорее всего, логика простейшая: «на наш век, авось, хватит, а после нас хоть потоп», - пожаловался Стрелков.
Он, как считается, представляет интересы российских ультраправых «чекистов», придерживающихся имперских взглядов. На наличие у Стрелкова высокопоставленных покровителей указывает то, что его не прессуют силовики и прочие влиятельные люди за резкие слова в адрес власти.