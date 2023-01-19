«Шаманы ему нагадали»: Гиркин публично унизил Путина 3 19.01.2023, 12:16

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Игорь Гиркин-Стрелков

Экс-главарь боевиков «ДНР» резко отреагировал на прогноз президента РФ по войне.

Военный преступник Игорь Стрелков (Гиркин), который считается неофициальным спикером «партии войны» в кремлевских элитах, резко раскритиковал российского диктатора Владимира Путина.

Он остался недоволен новой речью президента РФ о «спецоперации». Свои комментарии Стрелков опубликовал 18 января в Telegram.

Стрелков посчитал необоснованным обещание Путина о том, что российская победа в «спецоперации» якобы неизбежна. Он фактически назвал диктатора пустозвоном за то, что расхваливал российские ПВО и военную промышленность.

«Хорошо хоть не прозвучало никаких заявлений о планируемых «деэскалациях» и «перемириях»... В остальном я ничего и не ждал от этого широко разрекламированного выступления и потому не разочарован. Обычное «бла-бла-бла" ни о чем», - написал военный преступник.

Он пришел к выводу, что Путин и его клика будут пытаться затягивать войну против Украины «в надежде на авось».

Высмеял он и увлечения диктатора сверхъестественным. «Может, им шаманы нагадали победу году так в 2028-м в связи с высадкой марсиан на американском континенте... А, скорее всего, логика простейшая: «на наш век, авось, хватит, а после нас хоть потоп», - пожаловался Стрелков.

Он, как считается, представляет интересы российских ультраправых «чекистов», придерживающихся имперских взглядов. На наличие у Стрелкова высокопоставленных покровителей указывает то, что его не прессуют силовики и прочие влиятельные люди за резкие слова в адрес власти.

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