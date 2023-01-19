Знаменитую книгу Ньютона нашли спустя 150 лет 1 19.01.2023, 12:19

1,532

Она стоит полмиллиона долларов.

Нетронутую личную копию книги Исаака Ньютона «Оптика» выставили на аукцион. Недавно ее нашли после того, как она пропала без вести. В течение последних 150 лет ее местонахождение было неизвестно, пишет «Хайтек».

В трактате Ньютон анализирует фундаментальную природу света. Книга считается одной из трех основных работ, которые ознаменовали «научную революцию по оптике».

Давно потерянную копию нашел коллекционер книг Дэвид ДиЛаура, когда сортировал свое собрание во время пандемии COVID-19. Оказалось, он купил ее 20 лет назад. На специальной табличке было написано, что книга — второе издание, напечатанное в 1717 году и ранее раритет принадлежал человеку по имени Джеймс Масгрейв. Более тщательный осмотр, однако, выявил вторую табличку, спрятанную под первой. Оказалось, что предыдущим владельцем был Чарльз Хаггинс.

Дальнейшие исследования коллекционера показали, что после смерти Ньютона (который не оставил завещания) в 1727 году его книги и другие вещи приобрел человек по имени Джон Хаггинс. Позже он подарил их своему сыну Чарльзу, ректору в Оксфордшире. Затем предметы оказались у преемника Чарльза на посту ректора — Джеймса Масгрейва. Коллекцию передавали из поколения в поколение до 1920 года. Затем книга считалась утерянной до открытия ДиЛауры.

Книгу продадут на ярмарке Rare Books в Сан-Франциско, которая пройдет с 3 по 5 февраля. Как ожидается, она будет $460 000.

«Оптику» Ньютона впервые опубликовали в 1704 году она и стала кульминацией десятилетий исследований физиком природы света. В книге есть подробная информация о знаменитых экспериментах Ньютона с использованием призм.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».