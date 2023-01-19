Премьер Польши заявил, что Варшава может передать ВСУ Leopard без согласия Германии 5 19.01.2023, 12:20

2,898

фото: pap

От поставок тяжелого оружия зависит безопасность всей Европы.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава может передать Украине роту немецких танков Leopard-2 без согласия Берлина. Глава польского правительства намекнул, что такой шаг будет сделан, если Германия будет тянуть с разрешением о передаче.

Об этом премьер Польши сказал в комментарии СМИ, возвращаясь со Всемирного экономического форума в Давосе, сообщает «Польское радио».

Матеуш Моравецкий заявил, что передача танков сейчас критически важна:

— Мы предложили роту танков — 14 машин, но в то же время нужна гарантия, что другие тоже что-то делать. И среди этих других, кто до сих пор меньше проявлял активность, мягко говоря, - Германия. Поэтому мы продолжим бороться и давить на офис канцлера, чтобы они как можно быстрее отреагировали на наше предложение.

Мы договорились с украинскими друзьями и партнерами из Западной Европы, что мы передаем эти танки вместе. Предоставление согласия здесь имеет второстепенную роль. Мы или быстро получим это согласие, или начнем действовать сами. Здесь самое важное, чтобы немцы — но и не только они, а также Дания, Финляндия, Франция, и прежде всего Германия — предложили свои современные танки как можно быстрее. Потому что от этого зависит способность защитить свободу Украины, поэтому от этого зависит безопасность всей Европы.

Как писал сайт Charter97.org, Германия готова дать Украине танки, если США сделают то же самое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».