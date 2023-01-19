«Отправить бы в утиль все российские военные базы и объекты на территории Беларуси»4
- 19.01.2023, 12:23
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Белорусы поддержали решение администрации Джо Байдена.
США предоставят Украине дальнобойные системы для ударов по российским базам в Крыму. Сообщается, что новый пакет военной помощи Украине будет включать артиллерийские системы GLSDB.
Читатели сайта Charter97.org в комментариях поддержали решение администрации Джо Байдена:
«Полная демилитаризация и денацификация России — гарантия безопасности мирового сообщества».
«Значит, время пришло и наступил момент истины!»
«Очень медленно, но авианосец разворачивается. Путину капут».
«Украине очень нужны эти ракеты, как и с дальностью на 300 км. Белорусы будут очень благодарны Америке за передачу Украине ракет с дальностью на 300-600 км, чтобы отправить в утиль все российские военные базы и объекты, в том числе — на территории Беларуси».
«Войну можно быстро закончить только тогда, когда российские матери научатся больше любить своих детей, чем ненавидеть чужих».
«И до бункера Путина долетит, и до дворца Лукашенко. Сразу дышать станет легче».