Бойцы ВСУ одним выстрелом уничтожили русскую пушку и САУ «Гиацинт» вместе с оккупантами

Бойцы ВСУ одним выстрелом уничтожили русскую пушку и САУ «Гиацинт» вместе с оккупантами1
- 19.01.2023, 12:35
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Выжившие захватчики разбегались, как тараканы.
59-й ОМбр одним выстрелом уничтожили российскую пушку и САУ «Гиацинт». Наведение огня стало возможным, благодаря квадрокоптеру, который был приобретен за донаты украинцев.
Об этом рассказал активист и волонтер Сергей Стерненко, опубликовав кадры удара по вражеской технике на Telegram-канале. После работы украинских защитников можно увидеть, как захватчики разбегаются словно тараканы.
«А еще многие из них сдохли», – прокомментировал автор публикации.
САУ «Гиацинт» предназначена для подавления и уничтожения средств ядерного нападения, поражения органов управления, тылов, живой силы и боевой техники противника в местах сосредоточения и в опорных пунктах, а также для разрушения фортификационных сооружений.