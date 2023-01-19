Генштаб РФ «подставил» Пригожина 3 19.01.2023, 12:46

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Опубликован интересный документ.

Командующий оккупационными войсками, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов официально заявил, что ЧВК «Вагнер» и ее наемники не подчиняются Министерству обороны России.

Об этом сообщает Управления стратегических коммуникаций ВСУ.

В СтратКоме опубликовали письмо, в котором начальник российского Генштаба уточняет, что Минобороны РФ не может «оказать содействия в решении вопросов оперативного взаимодествия с ЧВК «Вагнер» для уточнения сведений о ее сотрудниках», поскольку частная военная компания в структуру вооруженных сил РФ не входит.

«Организация, именуемая вами как ЧВК «Вагнер» в структуру вооруженных сил Российской Федерации не входит. Приведенные обстоятельства исключают возможность налаживания при содействии Минобороны РФ каких-либо официальных контактов родственников ее сотрудников с работодателем (в случае, если такие отношения имели место на добровольной или иной основе», - отмечается в документе.

В ВСУ, в свою очередь, обратили внимание, что упоминание о том, что кроме добровольного желания боевики «Вагнер» могут воевать и недобровольно, говорит о «высоких» отношения между Герасимовым и главой «Вагнера» Евгением Пригожиным.

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