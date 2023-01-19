Под Могилевом три разных вора, не сговариваясь, ограбили одну и ту же дачу 2 19.01.2023, 12:49

Унесли даже искусственную елку.

Житель Могилева оставил дачный дом без присмотра на зиму, о чем впоследствии сильно пожалел: за это время оттуда похитили ценные вещи, включая мебель и искусственную елку. Причем воров было трое, и они наведывались в чужой дом, даже не зная друг о друге, сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

38-летний могилевчанин рассказал в милиции, что на зиму оставил свой дачный дом без постоянного присмотра, и за время отсутствия хозяина оттуда украли дорогостоящее имущество на общую сумму более 1300 рублей.

Выяснилось, что чужие вещи забрали несколько человек. Один из них — ранее уже судимый за кражу могилевчанин: он обратил внимание на нежилой с виду дом и проник внутрь, выставив окно. Забрав ценные вещи, грабитель ушел.

Удалось установить личность и другого человека, который также забрался внутрь этого же частного домовладения и унес чужое имущество. После этого там побывал третий вор.

Владелец недосчитался деревянных изделий, которые хранил в бане, также из дома исчезли искусственная елка и мебель. Кроме того, была взломана входная дверь.

К слову, все фигуранты не были знакомы между собой и грабили чужую дачу в разные дни. В отношении них следователями возбуждены уголовные дела.

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