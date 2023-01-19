Медведев заявил о начале РФ ядерной войны и озвучил повод 5 19.01.2023, 12:53

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фото: ТАСС

Заместитель председателя Совбеза РФ нервно отреагировал на форум в Давосе.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявления участников Всемирного экономического форума в Давосе, которые считают возможным наступление мира после проигрыша России в войне с Украиной.

Медведев напомнил, что Россия является ядерной державой. «Проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной», — заявил он.

«Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», — написал заместитель председателя Совета безопасности в Telegram.

О том, что для мира в регионе Россия должна потерпеть поражение в войне с Украиной, говорил канцлер Германии Олаф Шольц.

Медведев в последнее время выделяется агрессивной милитаристской и имперской риторикой.

В Давосе призвали не верить угрозам Кремля

Между тем, сегодня во время «Украинского завтрака» в Давосе бывший британский премьер Борис Джонсон призвал не верить запугиваниям РФ и попросил союзников как можно скорее предоставить Украине танки.

«Он (Путин - ред.) не будет использовать ядерное оружие, он никогда этого не сделает, но хочет, чтобы мы так думали. У него сейчас экономический паралич, он теряет землю под собой», - заявил Джонсон.

По его словам, в Индии и Китае отвернутся от российского диктатора в случае применения им ядерного оружия, поэтому необходимо прекратить думать об этом.

«Фокусируйте внимание на Украине, не на Путине. Надо поддерживать Украину, дать ей необходимые инструменты, чтобы она победила... HIMARS стал очень эффективным оружием, дайте им танки!» - призвал Джонсон.

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